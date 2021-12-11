Олівейра виявився важчим за Пор'є напередодні UFC 269

За пояс у жіночій найлегшій вазі поб'ються Аманда Нуньєс і Джуліанна Пенья

Джерело - Чемпіон.

У Лас-Вегасі відбулася офіційна процедура зважування UFC 269.

Про це повідомляє пресслужба організанції.

У головній події відбудеться бій за титул у легкій вазі між Чарльзом Олівейрою та Дастіном Пор'є. Також, за пояс у жіночій найлегшій вазі поб'ються Аманда Нуньєс і Джуліанна Пенья.

Результати зважування:

Чарльз Олівейра (70,31 кг) – Дастін Пор'є (70,08 кг);

Аманда Нуньєс (61,01 кг) – Джуліанна Пенья (61,23 кг);

Джефф Ніл (77,34 кг) – Сантьяго Понзініббіо (76,88 кг);

Коді Гарбрендт (57,15 кг) - Кай Кара-Франс (56,7 кг);

Шон О'Меллі (61,46 кг) - Рауліан Пейва (61,46 кг).

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Турнір відбудеться у ніч проти 12 грудня. Бої головного карду розпочнуться приблизно о 05:00.