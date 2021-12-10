Притула, #Харлан

Практика чітко показує, що агент іде спортсменам на користь.

Про це у випуску ПРЯМА ЧЕРВОНА Фоззі та Миколи Василькова заявив український телеведучий та шоумен Сергій Притула.

"Спортсмени, заведіть собі агента. Тому що як показує практика знову ж таки агент іде спортсменам на користь.

Подивись, будь ласка, на Ольгу Харлан. Я дуже за нею тішуся, за те що вона набула ознак певної світської якості в Україні. Вона стала причиною певних інфоприводів, тому що ми її знали виключно як спортсменку, як талановиту фехтувальниця олімпійську чемпіонку.

А тут появляється що вона ще й танцює дуже круто, а тут виявляється, що вона опиняється в кріслі судді шоу Україна має талант. Вона може свідомо логічно мислити, міркує, оцінює тощо. І це дуже класно, коли у нас зірки спорту частково переходять у площину надійності не тільки як спортсмени, а в принципі як зірки. Скажімо так - уже в медіа площині, не тільки в спортивній. За Олю тішуся, тому що вона надзвичайно добра, вона щира дівчина, вона не зіпсована", - зазначив Притула.