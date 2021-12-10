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Новосад здобула золоту медаль на етапі Кубка світу, Полюк - бронзову

Сьогодні 19:23 319 0
Українки завоювали дві медалі на етапі Кубка світу
Новосад здобула золоту медаль на етапі Кубка світу, Полюк - бронзову
#Новосад, #Полюк

Джерело - Чемпіон.

Відбувся етап Кубка світу з фристайлу в фінській Руці.

Анастасія Новосад здобула золото, а Ольга Полюк завоювала бронзу.

Новосад у великому фіналі  виконала стрибок із вищою складністю (3.525), який був оцінений  найвищою  оцінкою серед усіх фіналістів  - 98.7 (майже на 7 балів вище, ніж у володарки другого місця Сю Ментао з Китаю. 

Ольга Полюк здобула медаль останнім стрибком, що мав найнижчий коефіцієнт складності (2.9). Полюк заробила 79.75 бала і посіла третє місце.

Кубок світу 
Рука, Фінляндія
10 грудня
1. Анастасія Новосад (Україна) 98.7
2. Сю Ментао (Китай) 91.83
3. Ольга Полюк (Україна) 79.75
...
27. Ангеліна Брикіна (Україна) 66.82
31. Анастасія Гасюк (Україна) 63.22

Для обох підопічних головного тренера Збірної України Енвера Аблаєва це перші медалі на етапах Кубка світу в кар’єрі

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