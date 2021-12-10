Харлан - про наступну Олімпіаду: Я поки що у сильних роздумах

Українська шаблістка Ольга Харлан поки не готується до наступної Олімпіади, яка відбудеться у Парижі.

Про це заявила сама спортсменка.

"Я поки що у сильних роздумах. Зараз ось Танці із зірками закінчилися. Після Олімпіади я не бачила свого хлопця взагалі. Ми хочемо пожити разом, можливо, збудувати сім'ю. Для спортсменки це складно.

Оскільки залишилося 3 роки, то маю менше часу. Відбір на Олімпіаду починається за півтора року, а закінчується за півроку.

Але внутрішні амбіції в мене залишилися. Я люблю фехтування, люблю свою справу. Я навряд чи колись його розлюблю, але зараз маю таку стадію паузи - як це було у 2016 році.

Може, та пауза дала мені якийсь поштовх. Може, ця мені теж дасть щось нове - на сім'ю, на спорт.

Не те, що у мене немає мотивації, я не маю бажання. За ці півтора роки до Олімпіади я дуже багато тренувалася. Я зараз не хочу цього робити", - сказала Харлан.