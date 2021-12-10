Дворазового олімпійського чемпіона підозрюють у зґвалтуванні

Аньєль свого часу виграв дві золоті медалі на Олімпіаді-2012.

Французький плавець Яннік Аньєль був затриманий поліцією через звинувачення у зґвалтуванні.

Про це повідомляє L'Equipe.

Аньєль був затриманий вдень в четвер, 9 грудня. Дозвіл на арешт видав суд, який розглядає справу про зґвалтування. Жертві на момент вчинення злочину ще не виповнилося 15 років.

Поліція розслідує злочин, який стався у 2016 році. Лише зараз жертва подала заяву про зґвалтування.

За даними французьких журналістів, жертвою зґвалтування могла бути донька тренера Аньєля, коли він тренувався в місті Мулюз в Ліонеля Ортера.

Нагадаємо, Яннік Аньєль на Олімпіаді-2012 в Лондоні здобув дві золоті медалі – на дистанції 200 метрів вільним стилем та в естафеті 4х100 метрів вільним стилем. Також він здобув срібло в естафеті 4х200 метрів вільним стилем.