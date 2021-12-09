Фесенко має шанси на вихід з групи на чемпіонаті світу з текболу

Українка має дві перемоги і одну поразку

Джерело - Чемпіон.

Українка Катерина Фесенко зберігає шанси для виходу до плей-оф чемпіонату світу з текболу в польській Ґливиці.

Катерина у першому турі перемогла болгарку Йорданку Перюлеву, а потім здобула перемогу над чешкою Івою Бурваловою. А от у третьому турі Фесенко поступилася угорці Анні Ішак.

В останньому турі групи вирішиться долю путівки до плей-оф - Фесенко зіграє з Марією Чедід (Ліван). Матч відбудеться 9 грудня, початок о 14:00.

Чемпіонат світу з текболу

Гливиці, Польща

8 грудня

Жінки

Катерина Фесенко (Україна) - Іва Бурвалова (Чехія) 2:1 (12:9, 6:12, 13:11)

Анна Ішак (Угорщина) - Катерина Фесенко (Україна) 2:0 (12:5, 12:9)