8 сезон «MAHATCH» обіцяє бути найяскравішим в історії!

Джерело - Чемпіон.

Довгоочікуваний турнір наближається і відбудеться вже незабаром - у вівторок 14 грудня. Початок боїв о 17.00. Івент відбудеться за підтримки офіційного партнера Parimatch Ukraine.

Головний турнір цієї зими відбудеться у FREEDOM HALL. Кожен матиме можливість в черговий раз відчути атмосферу, яку неможливо передати через випуски на YouTube каналі!

Новий сезон не залишить байдужим нікого! Організація з упевненістю готова завершити цей рік найяскравішою подією в індустрії кулачних єдиноборств.

У головному бою вечора на глядачів чекає поєдинок усіма відомого і непереможного короля нокаутів, бійця, що завдає вбивчих ударів з обох рук і має найбільший рекорд у кулачних протистояннях — Гаджі "Автомат" Наврузов проти власника одного з найважчих ударів у "MAHATCH", багаторазового призера чемпіонатів України, члена збірної України з боксу серед молоді та кандидата у майстри спорту з боксу – Мовчана Андрія.

Крім того, цього вечора на всіх чекають жорсткі та кровопролитні поєдинки в рамках гран-прі, перше протистояння "TOPDOG" проти "MAHATCH" на українському майданчику, а також гучні поєдинки зірок у мейнкарді, на які ви так довго чекали!