Команда збірної України виграла Кубок світу з альпінізму

Ще одна команда українців посіла третє місце

Джерело - Спортивний комітет України.

Завершилися змагання заочного Кубка Світу 2021 року у класі висотних сходжень.

Про це повідомляє Спортивний комітет України.

Золото здобула українська команда у складі: В’ячеслава Полежайка, Михайла Фоміна та Микити Балабанова.

Українці подолали неприступне південно-східне ребро гори заввишки 7555 м. Чоловікам довелося пройти 2800 м стіни у Гімалаях, яку до них не підкорив ніхто. Маршрут отримав назвуPatience (Терпіння), 6-Б.

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Третє місце посіла ще одна українська команда зі сходженням на пік Перемоги Головна (7439м). Маршрут північним ребром з перевалу Дикий. Склад команди: Кривошеєв Сергій, Ланько Володимир, Кривошеєва Тетяна, Вергелес Андрій

Нагадаємо, 70-річна американка підкорила легендарну скелю Ель Капітан.