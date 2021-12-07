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Харлан: Я б утрималася від фотографій з російськими спортсменами

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Українська шаблістка Ольга Харлан розповіла про зв'язок спорту з політикою
Харлан: Я б утрималася від фотографій з російськими спортсменами
#Харлан

Джерело - DOROTYE.

Українським спортсменам не варто робити фотографії з російськими під час змагань.

Про це заявила українська шаблістка Ольга Харлан.

"Перед тим, як їхати на Олімпіаду, у будь-якому випадку має бути інструктаж. З тією ситуацією, яка зараз у нас у країні, це має бути", - заявила спортсменка.

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"Мені взагалі прилетіло за те, що я просто на п'єдесталі з ними стояла під гімн. Що мені треба було зробити? Піти? У мене немає фотографій із ними. Але я, мабуть, утрималася б від цього".

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"Хоч би хто казав, що спорт поза політикою. Це завжди суб'єктивна штука. На жаль, вони перетинаються, тому я утрималася б від фотографій. У такій ситуації, яка в нашій країні, краще цього не робити", - сказала Харлан.

Нагадаємо, Берінчик поб'ється з росіянином за титул WBO International.

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