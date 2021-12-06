Горуна назвав причини провального виступу на чемпіонаті світу

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 Станіслав Горуна не готовий до чемпіонату світу через брак часу.

Про це заявив сам спортсмен.

"Я не був готовий до цього чемпіонату. В мене не було достатньо часу, щоб підготуватися належним чином. З урахуванням того, що я поїхав у Київ брати участь в шоу Танці з зірками одразу після Олімпіади, я планував, що 2-3 тижні потанцюю, а потім переключуся на карате.

Були плани познайомитися з новими людьми, а з середини вересня чи початку жовтня почати тренуватися. Але люди зі своєю підтримкою мене протягнули далі аж до кінця жовтня.

На ЧС було голосування серед спортсменів і тренерського складу, було 7 чи 8 кандидатів. Обирали представників у комітет атлетів і мене обрали, за мене найбільше проголосувало. Тому я маю підтримку не лише в Україні, а і закордоном. Я в топі карате останні 10 років і мене всі знають", - сказав Горуна.