Горуна: Кожен спортсмен міг опинитися на місці Магучіх

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 Станіслав Горуна не шкодує, що заступився за Ярославу Магучіх після скандальної ситуації на Олімпіаді-2020.

Про це заявив сам спортсмен.

"Не жалкую. Цікава вийшла історія. Я розумію, що кожен спортсмен міг опинитися у подібній ситуації, навіть я. Неприємно, що люди накинулися на молоду дівчину. Чисто по-джентльменськи порахував, що повинен щось сказати. На це я відреагував. Можливо, трохи імпульсивно, але таке в мене бачення, що це недобре. Якби було потрібно, я зробив би це знову. Навіть незважаючи на той негатив, який на мене вилився", - сказав Горуна.