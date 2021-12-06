Українські рапіристки перемоги росіянок у фіналі юніорського Кубка світу

Жіноча збірна України з фехтування на рапірах виграла золоті медалі на етапі юніорського Кубка світу у румунському місті Тімішоара.

Про це повідомляє пресслужба Федерації фехтування України.

Збірна України виступала у складі - Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова та Катерина Буденко,

"У фіналі українки перемогли збірну Росії. Увесь час наші рапіристки були попереду і до останнього бою підійшли з перевагою у два уколи. Полозюк не залишила шансів Валерії Рассоловій (14:10, у підсумку - 40:34)", - йдеться у повідомленні.