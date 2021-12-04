Карлсен переміг Непомнящого у шостій партії матчу за звання чемпіона світу

Загалом рахунок за шість матчів 3,5 - 2,5

Джерело - Чемпіон.

У Дубаї відбулася шоста партія матчу за звання чемпіона світу з шахів.

Норвежець Магнус Карлсен здобув першу перемогу над росіянином Яном Непомнящим.

Загалом рахунок за шість матчів 3,5 - 2,5.

Партія тривала вісім годин і стала найдовшою в історії матчів за звання чемпіона світу. Було здійснено 136 ходів.

Загалом шахісти зіграють 14 партій з контролем часу 120 хвилин на 40 ходів, потім 60 хвилин на 20 ходів та 15 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на кожен хід, починаючи з 61 ходу.

У разі нічийного результату матчу проводиться тай-брейк: 4 партії з контролем часу 25 хвилин + 10 секунд. Якщо рахунок залишається рівним, то грають 2 партії з контролем 5 хвилин + 3 секунди на хід, і далі за необхідності ще 4 бліцматчі з 2 партій.