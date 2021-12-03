Збірна України з фристайлу вперше в історії завоювала медаль Кубка світу в команді

Джерело - suspilne.media.
Українські фристайлісти Олександр Абраменко, Дмитро Котовський та Анастасія Новосад здобувають бронзову нагороду у міксті (змаганнях змішаних команд) на Кубку світу з лижної акробатики, що проходить у Фінляндії.
Це перша командна медаль Кубка світу в історії України. До цього збірна брала участь у міксті на етапі в Китаї в грудні 2019 року. Тоді команда посіла восьме місце.
Для Новосад і Котовського це дебютні медалі на рівні Кубка світу. В Абраменка це вже дев'ята нагорода Кубка світу й перша з січня 2018 року.
Лижна акробатика (мікст)
Другий етап Кубка світу 2021/22
Рука, Фінляндія
03 грудня
1. Китай – 343.24
2. Росія – 326.48
3. Україна – 291.55