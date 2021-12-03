Збірна України з фристайлу вперше в історії завоювала медаль Кубка світу в команді

Українці лише вдруге брали участь у цій дисципліні на рівні Кубка світу

Українські фристайлісти Олександр Абраменко, Дмитро Котовський та Анастасія Новосад здобувають бронзову нагороду у міксті (змаганнях змішаних команд) на Кубку світу з лижної акробатики, що проходить у Фінляндії.

Це перша командна медаль Кубка світу в історії України. До цього збірна брала участь у міксті на етапі в Китаї в грудні 2019 року. Тоді команда посіла восьме місце.

Для Новосад і Котовського це дебютні медалі на рівні Кубка світу. В Абраменка це вже дев'ята нагорода Кубка світу й перша з січня 2018 року.

Лижна акробатика (мікст)

Другий етап Кубка світу 2021/22

Рука, Фінляндія

03 грудня

1. Китай – 343.24

2. Росія – 326.48

3. Україна – 291.55