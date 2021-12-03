Російських фристайлістів не пустили до США на відбіркові старти Олімпійських ігор

Причиною стала російська вакцина

Джерело - interfax.

Російські фристайлісти не можуть в'їхати на територію США та Канади та взяти участь у відбіркових змаганнях на зимову Олімпіаду 2022 року.

Про це розповів президент Федерації фристайлу Росії Олексій Курашов.

За його словами, спортсмени оформили візи США у Вірменії та Киргизії й зробили це своєчасно. Проте вони не змогли в'їхати до США та Канади через заборону впускати команди, які не зробили щеплення вакцинами, визнаними Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Організатори змагань у Канаді визнають китайські вакцини, але не російські. Також він зазначив, що "організатори нічого не роблять для розв’язання цієї ситуації".

Тому російські спортсмени не можуть потрапити на відбіркові змагання на Олімпіаду в Пекіні.