Бенфіка розгромила Ураган у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У 2 турі елітного раунду Ліги чемпіонів з футзалу Ураган поступився Бенфіці.
Матч завершився з рахунком 4:0 на користь португальського клубу.
В іншому матчі групи Леванте з рахунком 3:2 перемогло угорський Халадаш.
4 грудня Ураган зіграє останній матч групи - суперником буде Халадаш.
Ліга чемпіонів - Елітний раунд
Група D
2 тур, 2 грудня
Бенфіка - Ураган (Україна) 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 5 Чишкала, 2:0 - 6 Жезус, 3:0 - 7 Жезус, 4:0 - 32 Жезус
Турнірна таблиця:
Раніше, Ураган переміг Леванте першому турі елітного раунду турніру.