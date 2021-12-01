Гросмейстери розійшлися миром

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 грудня, у Дубаї відбулася п'ята партія матчу за звання чемпіона світу з шахів.

Росіянин Ян Непомнящий та норвежець Магнус Карлсен розійшлися миром.

Загалом рахунок за п'ять матчів 2,5 - 2,5.

Загалом шахісти зіграють 14 партій з контролем часу 120 хвилин на 40 ходів, потім 60 хвилин на 20 ходів та 15 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на кожен хід, починаючи з 61 ходу.

У разі нічийного результату матчу проводиться тай-брейк: 4 партії з контролем часу 25 хвилин + 10 секунд. Якщо рахунок залишається рівним, то грають 2 партії з контролем 5 хвилин + 3 секунди на хід, і далі за необхідності ще 4 бліцматчі з 2 партій.

Якщо 10 партій не виявлять переможця, то грається вирішальна партія, у якій білі (колір визначає жеребкування) мають 5 хвилин, чорні – 4, з додаванням 2 секунд після 61-го ходу, нічия на користь чорних.