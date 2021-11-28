Українські гандболістки програли Данії і у другому контрольному матчі

Команда Віталія Андронова виступала без кількох травмованих гравців основи

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з гандболу провела другий контрольний матч проти збірної Данії.

З рахунком 35:20 перемогу здобули скандинавки. Найкращою серед українок знову стала Ірина Глібко, яка відзначилася шістьма влучними кидками.

Контрольний матч

27 листопада

Данія - Україна 35:20 (17:10)

Перша гра цих суперниць також завершилася перемогою скандинавок - 35:18. Варто додати, що збірна України у цих іграх залишилася без травмованих гравців основного складу - Тамари Смбатян, Ірини Стельмах, Марії Гладун, Наталії Савчин, Лесі Смолінг та Ганни Дябло.

Нагадаємо, у матчі другого туру групи 4 відбору на Чемпіонат Європи-2022 з гандболу серед жіночих команд збірна України вдома поступилася Франції.