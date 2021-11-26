Джерело - Чемпіон.
У матчі 8-го туру Ліги чемпіонів з гандболу сезону 2021/22 років запорізький Мотор на виїзді поступився Веспрему.
Ліга чемпіонів-2021/22
Група В
8 тур, 25 листопада
Веспрем - Мотор 36:29 (18:13)
Раніше, Мотор поступився ПСЖ.
|№
|Букмекер
|Бонус
|Лінк
|1
|
|$100
|На сайт
|2
|2500
|На сайт
|3
|4300
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
У матчі 8-го туру Ліги чемпіонів з гандболу сезону 2021/22 років запорізький Мотор на виїзді поступився Веспрему.
Веспрем - Мотор 36:29 (18:13)
Раніше, Мотор поступився ПСЖ.