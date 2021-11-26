П'ята поразка Мотора у груповому етапі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У матчі 8-го туру Ліги чемпіонів з гандболу сезону 2021/22 років запорізький Мотор на виїзді поступився Веспрему.

Ліга чемпіонів-2021/22

Група В

8 тур, 25 листопада

Веспрем - Мотор 36:29 (18:13)

Раніше, Мотор поступився ПСЖ.