Білоруський дзюдоїст Дмитро Шершань був змушений терміново виїхати за кордон через повістку з ГУБОЗіК (Головне управління боротьби з організованою злочинністю і корупцією).

Про це заявив сам спортсмен.

"У той момент, коли мені вручили повістку від ГУБОЗіКу, я зрозумів, що не піду нікуди у понеділок, хай вони самі дивляться фотографії, розбираються, хто на них... Одразу ж зв'язався із Фондом спортивної солідарності. Ми прорахували маршрут. У п'ятницю я встав о 6-й ранку, поробив усі свої справи, позакривав питання, взяв 2 сумки, взяв дружину та дитину і просто поїхав. Не знав про це ніхто абсолютно. Це не переїзд, це втеча насправді. Як відреагували у Фонді? Що робити, чим допомогти? І все почали планувати нашу спецоперацію. Дуже швидко ми всі організували. І все вийшло!", - сказав Шершань.

У 2016 році Дмитро Шершань представляв Білорусь на Олімпійських іграх у Ріо, а зараз опинився під тиском білоруської влади.