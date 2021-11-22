Горуну обрано до складу Комісії атлетів WKF

Капітана збірної України Станіслава Горуну було обрано до складу Комісії атлетів Всесвітньої федерації карате (WKF) під час чемпіонату світу 2021 року в Дубаї.

Про це повідомляє пресслужба Спортивного комітету України.

Українець разом із грецькою спортсменкою Васілікі Панециду переміг у виборах, в яких на дві вакантні позиції у складі Комісії претендували сім кандидатів. Горуна і Панециду випередили олімпійських чемпіонів Саджада Ганджзаде (Іран) та Ріо Кіюну (Японія), а також Ірину Зарецьку (Азербайджан), Інгриду Суханкову (Словакія) та Іва-Марсьяля Тадіссі (Угорщина).

Нові члени Комісії атлетів приєднались до Антоніо Діаса (Венесуела), Дугласа Броза (Бразилія), Нгуєн Хоанг Ньяна (В’єтнам) та Елізи Ау (США).

На першому засіданні нового складу Комісії в Hamdan Sports Complex у Дубаї головою Комісії атлетів WKF було переобрано Давіде Бенетелло (Італія).