Лідер Формули-1 втратив п'ять позицій на старті Гран-прі Катару

Джерело - fia.com.
Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен отримав штраф у вигляді втрати п'яти позицій на старті Гран-прі Катару.
Стюарди вирішили, що Ферстаппен не уповільнився під подвійними жовтими прапорами у третьому сегменті кваліфікації. Максу виписали штраф у вигляді втрати п'яти позицій. Крім цього, нідерландець отримав два штрафні бали у суперліцензію.
У кваліфікації Макс показав другий час і поступився лише своєму супернику з Мерседеса Льюїсу Гамільтону.
Аналогічний штраф отримав гонщик Мерседеса Валттері Боттас - він втратив три позиції на старті гонки. У кваліфікації Боттас показав третій час.
Раніше, Гамільтон відіграв 9 позицій і виграв Гран-прі Бразилії.