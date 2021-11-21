Лідер Формули-1 втратив п'ять позицій на старті Гран-прі Катару

Гонка розпочнеться о 16:00

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен отримав штраф у вигляді втрати п'яти позицій на старті Гран-прі Катару.

Стюарди вирішили, що Ферстаппен не уповільнився під подвійними жовтими прапорами у третьому сегменті кваліфікації. Максу виписали штраф у вигляді втрати п'яти позицій. Крім цього, нідерландець отримав два штрафні бали у суперліцензію.

У кваліфікації Макс показав другий час і поступився лише своєму супернику з Мерседеса Льюїсу Гамільтону.

Аналогічний штраф отримав гонщик Мерседеса Валттері Боттас - він втратив три позиції на старті гонки. У кваліфікації Боттас показав третій час.

Раніше, Гамільтон відіграв 9 позицій і виграв Гран-прі Бразилії.