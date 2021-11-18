Мотор набрав 6 очок у 7 матчах

Джерело - Чемпіон.

У матчі 7-го туру Ліги чемпіонів з гандболу сезону 2021/22 років запорізький Мотор вдома обіграв Веспрем.

Ліга чемпіонів-2021/22

Група В

7 тур, 17 листопада

Мотор - Веспрем 29:27 (14:12)

Раніше, Мотор поступився ПСЖ.