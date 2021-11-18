Джерело - Чемпіон.
У матчі 7-го туру Ліги чемпіонів з гандболу сезону 2021/22 років запорізький Мотор вдома обіграв Веспрем.
Ліга чемпіонів-2021/22
Група В
7 тур, 17 листопада
Мотор - Веспрем 29:27 (14:12)
Раніше, Мотор поступився ПСЖ.
|№
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|1
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Джерело - Чемпіон.
У матчі 7-го туру Ліги чемпіонів з гандболу сезону 2021/22 років запорізький Мотор вдома обіграв Веспрем.
Мотор - Веспрем 29:27 (14:12)
Раніше, Мотор поступився ПСЖ.