Прометей та Аланта здобули впевнені перемоги. Результати матчів жіночої Суперліги

Прометей втримує лідерство у лізі

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 4-го туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд.

Прометей виграв всі свої матчі і втримує лідерство у Суперлізі.

Чемпіонат України з волейболу. Суперліга

Жінки

12 листопада

Волинь-Університет - СК Прометей 0:3 (19:25, 14:25, 23:25)

Орбіта - Хімік 1:3 (21:25, 26:24, 23:25, 19:25)

Полтавчанка - Добродій-Медуніверситет 0:3 (23:25, 23:25, 21:25)

Регіна - Аланта 0:3 (12:25, 17:25, 19:25)

13 листопада

Аланта - Волинь 3:1 (25:20, 21:25, 25:16, 25:20)

Хімік - Полтавчанка 3:0 (25:20, 25:15, 25:23)

Добродій-Медуніверситет - Орбіта 1:3 (25:18, 14:25, 25:27, 22:25)

СК Прометей - Регіна 3:0 (25:15, 25:21, 25:10)

Галичанка - Полісся 0:3 (21:25, 18:25, 17:25)

Турнірна таблиця: