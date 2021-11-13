Українець у чвертьфіналі поступився чинному чемпіону світу

Джерело - Національна федерація фехтування України.

Сьогодні, 13 листопада, відбувся перший у новому сезоні та олімпійському циклі турнір серії Гран-прі FIE у Орлеані, Франція.

Найкращий результат для української збірної - сьоме місце показав Андрій Ягодка, який у чвертьфіналі поступився чинному чемпіону світу в особистому заліку та олімпійському чемпіону в команді О Сан Уку з Південної Кореї.

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У жіночому турнірі найуспішніше серед українок, увійшовши до ТОП-32, виступили Юлія Бакастова та Аліна Комащук.