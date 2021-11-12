Сокіл здобув першу перемогу, ХІТ вперше програв

Джерело - Чемпіон.

Відбулися три матчі 11-го туру чемпіонату України з футзалу серед чоловічих команд Екстра-ліги.

Херсонський Продексім з рахунком 4:2 вдома переграв ХІТ. Для гостей це стала перша поразка у чемпіонаті.

Ураган вдома сенсаційно поступився хмельницькому Соколу, для якого це перша перемогу у цьому чемпіонаті.

Ще в одному матчі АФФК Суми вдома поступився Де ТРЕЙДИНГу - 2:4.

Завтра, 13 листопада, 11 тур завершить матч у Рівному, де місцевий Кардинал-Рівне прийме львівську Енергію.

Чемпіонат України з футзалу - Екстра-ліга

11 тур

12 листопада

Продексім (Херсон) - ХІТ (Київ) 4:2 (1:1)

Ураган (Івано-Франківськ) - Сокіл (Хмельницький) 2:3 (0:1)

АФФК Суми - Де ТРЕЙДИНГ (Миколаївка) 2:4 (1:1)

Турнірна таблиця:

Раніше, став відомий склад збірної України на матчі з Іспанією.