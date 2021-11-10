Українські олімпійські спортсмени та їхні тренери отримають 206 президентських стипендій

Рішення ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів

Джерело - Чемпiон.

Найкращі українські спортсмени в олімпійських видах спорту, а також їхні тренери отримають 206 стипендій від Президента України.

Відповідне рішення ухвалено 10 листопада на засіданні Кабінету Міністрів.

91 стипендію передбачено для спортсменів, які посіли призові місця на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи серед молоді. Ще 31 спортсмен отримає винагороду за 1-3 місця на чемпіонатах світу та Європи серед юніорської вікової категорії.

Інші нагороди отримають призери літньої Олімпіади в Токіо, чемпіонатів світу та Європи серед дорослих, а також тренери найуспішніших спортсменів усіх вікових категорій.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2020 у Токіо Україна виборола 19 медалей. Єдину золоту нагороду виграв борець Жан Беленюк.