 Українські олімпійські спортсмени та їхні тренери отримають 206 президентських стипендій | Інше | Champion.com.ua
Кому офіційно належать українські клуби
Вчора 20:13 7804
Україна - Болгарія: анонс і прогноз контрольного матчу
Сьогодні 18:31 1702
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 15:12 7660
Чому б я не поставив на Шеву і Дженоа
Сьогодні 14:08 493
Дженоа може підписати Миколенка та орендувати Зінченка
Сьогодні 12:14 911
Україна - Болгарія: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:43 1065
Шарафутдінов: Мені не подобається трансферна політика Шахтаря
Сьогодні 11:25 714
Лопес: Не бачу нікого, хто ризикне битися з Ломаченком
Сьогодні 11:12 772
Збірна Боснії та Герцеговини втратила ще одного лідера перед матчем з Україною
Сьогодні 10:55 846
Шарафутдінов: Що показують ТК Футбол? Нехай ще куплять права на чемпіонат Білорусі чи Казахстану
Сьогодні 09:11 1955 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
В Одесі збірна України провела передматчеве тренування
В Одесі збірна України провела передматчеве тренування Віктор Слюсаренко
Сьогодні 21:10 56
Готовий до виклику: Шевченко прокоментував свій прихід у Дженоа
Готовий до виклику: Шевченко прокоментував свій прихід у Дженоа Віктор Слюсаренко
Сьогодні 20:48 107
Російський гонщик Формули-1 потрапив у скандал у нічному клубі
Російський гонщик Формули-1 потрапив у скандал у нічному клубі Віктор Слюсаренко
Сьогодні 20:39 198
Барселона представила тренерський штаб Хаві
Барселона представила тренерський штаб Хаві Віктор Слюсаренко
Сьогодні 18:21 277
Гравець збірної Англії на тренуванні забив гол-красень
Гравець збірної Англії на тренуванні забив гол-красень Віктор Слюсаренко
Сьогодні 16:29 302
У Нідерландах тренер попросив воротаря симулювати травму
У Нідерландах тренер попросив воротаря симулювати травму Віктор Слюсаренко
Сьогодні 11:46 371
Щоденник збірної України. Тренування на НСК та переліт до Одеси
Щоденник збірної України. Тренування на НСК та переліт до Одеси Віктор Слюсаренко
Сьогодні 07:53 496
Відомий український політик упевнено подолав нью-йоркський марафон
Відомий український політик упевнено подолав нью-йоркський марафон Андрій Твердохліб
Вчора 20:18 1001
8 років тому Усик впевнено дебютував на професійному рингу
8 років тому Усик впевнено дебютував на професійному рингу Valeriy Ruchka
Вчора 17:31 3958
Школа беттінгу: Тоні Блум - найкрутіший каппер світу
Школа беттінгу: Тоні Блум - найкрутіший каппер світу Harry BettMan
Вчора 16:18 724
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:22 Пряма трансляція Україна - Болгарія: онлайн-трансляція. LIVE 1099
21:13 Баскетбол Київ-Баскет у домашньому матчі програв Хапоелю Ейлат 70
21:10 Блог В Одесі збірна України провела передматчеве тренування 64
20:58 Пряма трансляція Боснія і Герцеговина - Україна: онлайн-трансляція. LIVE 989
20:54 Футбол Сподіваюся, що ми продемонструємо хорошу гру - тренер збірної Болгарії 113
20:48 Блог Готовий до виклику: Шевченко прокоментував свій прихід у Дженоа 110
20:44 Футбол Спортивний директор Ліверпуля покине клуб 189
20:39 Блог Російський гонщик Формули-1 потрапив у скандал у нічному клубі 206
20:31 Інше Українські олімпійські спортсмени та їхні тренери отримають 206 президентських стипендій 151
20:16 Футбол У Дженоа пояснили, чому обрали Шевченка 603
19:51 Футбол Металіст 1925 першим з українських клубів запустить NFT-картки 283
19:38 Теніс Українець Сачко переграв Ведаско на турнірі в Італії 225
19:21 Футбол Півзахисник Маріуполя отримав виклик в національну команду 539
19:10 Футбол Петраков прокоментував призначення Шевченка в Дженоа 316
18:52 RunNews Бігові новини з усього світу у подкасті Пейсмейкери 219
18:46 Футбол Гармаш розповів про розмову з Петраковим 503
18:32 Футбол Частину акцій Вест Гема викупив чеський мільярдер 397
18:31 Футбол Україна - Болгарія: анонс і прогноз контрольного матчу 1702
18:21 Блог Барселона представила тренерський штаб Хаві 280
18:16 Футбол Ультрас Динамо створили ефектне граффіті 462
18:03 Інше Гран-прі Бразилії: Де дивитися онлайн етап Формули-1 312
17:56 Футбол Шевченко: Я чекав на можливість попрацювати в клубі 331
17:41 Футбол Петраков: Хочемо, щоб одесити прийшли і нас підтримали 362
17:25 Бокс Джошуа: Я можу битися з ким завгодно 433
17:11 Футбол УАФ звернулася до УЄФА з проханням допустити українських уболівальників на матч із Боснією та Герцеговиною 341

Українські олімпійські спортсмени та їхні тренери отримають 206 президентських стипендій

Сьогодні 20:31 151 0
Рішення ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів
Українські олімпійські спортсмени та їхні тренери отримають 206 президентських стипендій

Джерело - Чемпiон.

Найкращі українські спортсмени в олімпійських видах спорту, а також їхні тренери отримають 206 стипендій від Президента України.

Відповідне рішення ухвалено 10 листопада на засіданні Кабінету Міністрів.

91 стипендію передбачено для спортсменів, які посіли призові місця на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи серед молоді. Ще 31 спортсмен отримає винагороду за 1-3 місця на чемпіонатах світу та Європи серед юніорської вікової категорії.

Інші нагороди отримають призери літньої Олімпіади в Токіо, чемпіонатів світу та Європи серед дорослих, а також тренери найуспішніших спортсменів усіх вікових категорій.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2020 у Токіо Україна виборола 19 медалей. Єдину золоту нагороду виграв борець Жан Беленюк.

Коментарі ()