Федерація гандболу України зобов'язала вакцинуватися усіх гравців для участі в матчах Суперліги

Джерело - ФГУ.

На нараді клубів чоловічої Суперліги представники команд обговорили проблеми проведення чемпіонату.

Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації гандболу України.

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В.о. президента ФГУ Євген Петрушевський підняв питання необхідності клубам упорядкувати всі документи, що подаються для виступів у чемпіонаті, а також попередив про необхідність наявності журналу (інструктажу, перевірки допінг контролю), у зв’язку з останніми подіями, які сталися у Національному антидопінговому центрі України.

Також, учасники наради дійшли згоди, щодо запровадження вимоги про допуск гравців до ігор чемпіонату тільки за наявності вакцинації від коронавірусу.