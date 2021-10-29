 Федерація гандболу України зобов'язала вакцинуватися усіх гравців для участі в матчах Суперліги | Гандбол | Champion.com.ua
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Федерація гандболу України зобов'язала вакцинуватися усіх гравців для участі в матчах Суперліги

Сьогодні 15:40 64 0
Федерація гандболу України зобов'язала вакцинуватися усіх гравців для участі в матчах Суперліги

Джерело - ФГУ.

На нараді клубів чоловічої Суперліги представники команд обговорили проблеми проведення чемпіонату.

Про це повідомляється на офіційному сайті Федерації гандболу України.

Важливо: Національний антидопінговий центр України звинуватили у порушенні правил WADA

В.о. президента ФГУ Євген Петрушевський підняв питання необхідності клубам упорядкувати всі документи, що подаються для виступів у чемпіонаті, а також попередив про необхідність наявності журналу (інструктажу, перевірки допінг контролю), у зв’язку з останніми подіями, які сталися у Національному антидопінговому центрі України.

Також, учасники наради дійшли згоди, щодо запровадження вимоги про допуск гравців до ігор чемпіонату тільки за наявності вакцинації від коронавірусу.

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