Прометей переміг Вітеос у першому матчі фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Чинний чемпіон України СК Прометей близький до того, щоб вперше у своїй історії пробитися до групового етапу жіночої Ліги чемпіонів.
У матчі третього раунду кваліфікації вони у Швейцарії виграли у місцевого клубу Вітеоса з рахунком 3:0.
Матч-відповідь відбудеться 4 листопада у Запоріжжі. Початок о 19:00.
Ліга чемпіонів
Третій раунд кваліфікації
Перший матч, 23 жовтня
Вітеос - СК Прометей 0:3 (19:25, 14:25, 20:25)
СК Прометей: Дудник, Мелюшкіна, Дімітрова, Анісова, Казанова, Кітіпова, Тодорова (ліберо), Кутнякова (ліберо), Харчинська, Сільченкова, Гейко, Мазенко, Дегтярьова