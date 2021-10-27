Прометей переміг Вітеос у першому матчі фіналу кваліфікації Ліги чемпіонів

Прометей виграв перший матч фіналу кваліфікації

Джерело - Чемпіон.

Чинний чемпіон України СК Прометей близький до того, щоб вперше у своїй історії пробитися до групового етапу жіночої Ліги чемпіонів.

У матчі третього раунду кваліфікації вони у Швейцарії виграли у місцевого клубу Вітеоса з рахунком 3:0.

Матч-відповідь відбудеться 4 листопада у Запоріжжі. Початок о 19:00.

Ліга чемпіонів

Третій раунд кваліфікації

Перший матч, 23 жовтня

Вітеос - СК Прометей 0:3 (19:25, 14:25, 20:25)

СК Прометей: Дудник, Мелюшкіна, Дімітрова, Анісова, Казанова, Кітіпова, Тодорова (ліберо), Кутнякова (ліберо), Харчинська, Сільченкова, Гейко, Мазенко, Дегтярьова