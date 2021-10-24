Український шахіст виграв турнір у США

Джерело - Чемпіон.
Український шахіст Ілля Нижник став переможцем міжнародного турніру 15th Spice Cup 2021 (швейцарська система, 9 турів), відбувся у американському Клейтоні.
Українець набрав 7 очок і одноосібно посів перше місце.
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Джерело - Чемпіон.
Український шахіст Ілля Нижник став переможцем міжнародного турніру 15th Spice Cup 2021 (швейцарська система, 9 турів), відбувся у американському Клейтоні.
Українець набрав 7 очок і одноосібно посів перше місце.