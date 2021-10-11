На чемпіонаті Європи з ММА в Україні не буде жодного спортсмена з Росії

На чемпіонат Європи, який прийме Україна, не буде спортсменів з країни-агресора.

Про це розповів президент UF MMA (Українська федерація зі змішаних бойових мистецтв) Володимир Тесля.

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"UF MMA не має жодних контактів із країною-агресором, на противагу деяким іншим організаціям. На жаль, щоб очистити це поле потрібно ще суттєво працювати. Але ми сподіваємось, що з часом в Україні ставатиме все менше зв’язків з Росією. Наша головна вимога до GAMMA щодо чемпіонату Європи звучала коротко і категорично – тут не повинно бути жодного бійця з Росії. Вони віднеслися із розумінням і пішли на зустріч. Тому наїзди на нашу федерацію абсолютно безпідставні. Ми робимо все для розвитку спорту і обов’язково піднімемо бойові мистецтва на найвищий рівень", - сказав Тесля.