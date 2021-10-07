Ураган здолав АФФК Суми у 6 турі Екстра-ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 жовтня, у матчі 6-го туру чемпіонату України з футзалу серед чоловічих команд Екстра-ліги Ураган на виїзді здолав АФФК Суми.
Наприкінці першого тайму гості вийшли вперед. На 36-ій хвилині Кефа зрівняв рахунок. Вже через дві хвилини Ігумнов порушив правила проти гравця суперника і було призначено пенальті, яке реалізував Грицина.
Чемпіонат України з футзалу - Екстра-ліга
6 тур, 7 жовтня
АФФК Суми - Ураган (Івано-Франківськ) 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 20 Фаренюк, 1:1- 36 Кефа, 1:2 - 38 Грицина (пен)
Нагадаємо, Ураган вдома здолав ДЕ ТРЕЙДИНГ у 5 турі Екстра-ліги.