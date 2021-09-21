У російському гандболі стався великий скандал

Вісім гравців юнацької збірної Росії з гандболу відсторонені від участі у всіх турнірах.

Про це повідомляє championat.com.

Юнацька збірна Росії з гандболу місяць тому провалила чемпіонат Європи серед гравців не старше 19 років: передостаннє місце серед 16 учасників. Наразі з'ясовуються цікаві подробиці: вісім гравців російської команди вирішили значно заробити під час офіційного турніру. Вони підозрюються в тому, що робили ставки на матчі з власною участю і "підганяли" результати під отримання виграшу в букмекерських конторах. Так що ж ви творите, хлопці?

Підозрювані вже відсторонені від усіх турнірів, а головному тренеру загрожує притягнення до відповідальності. Грандіозний скандал, про який вже оповіщено керівництво Міжнародної федерації гандболу і російського спорту.

Федерація гандболу Росії ініціювала проведення розслідування за фактами підозрілих результатів матчів. І запідозрила групу з восьми гандболістів в причетності до протиправних схем, пов'язаних зі ставками на матчі збірної Росії. У заявці на турнір було 16 гравців.

Список відсторонених гравців юнацької збірної Росії: Дмитро Кандибін, Олександр Морозов, Микита Гогольов, Дмитро Фролов, Данило Дмитрієв, Максим Найдунов, Максим Єрмолін, Георгій Кириленко.

Комісія з етики ФГР на чолі з Борисом Кіпкєєвим провела розслідування і встановила, що підозрювані спортсмени контактували з особами, які займалися організацією ставок, отримували інформацію про бажане кінець матчів аж до кількості м'ячів, закинутих за одну гру.

Федерація гандболу Росії звернулася до правоохоронних органів за підозрою в скоєнні злочину за статтею 184 КК РФ. Максимальне покарання за цією статтею - сім років позбавлення волі. А комісія з етики рекомендувала виконкому ФГР розірвати договір з головним тренером Віталієм Івановим, розслідування дій якого триває.

Підозрювані гравці відсторонені від усіх змагань під егідою ФГР з 21 вересня 2021 року до винесення остаточного рішення.