Ураган та Продексім здобули впевнені перемоги. Результати матчів 4 туру Екстра-ліги

Фаворити здобули перемоги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 вересня, відбулися три матчі четвертого туру чемпіонату України з футзалу серед чоловічих команд Екстра-ліги.

Чемпіонат України з футзалу - Екстра-ліга

4 тур, 18 вересня

ХІТ (Київ) - Моноліт Viva Cup (Харків) 5:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 7 Бондар, 1:1 - 8 Журба, 2:1 - 22 Жук, 2:2 - 24 Рибак, 3:2 - 29 Сірий, 4:2 - 36 Ліфер, 5:2 - 40 Журба

Енергія (Львів) - Ураган (Івано-Франківськ) 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 14 Кордоба, 0:2 - 26 Абакшин, 0:3 - 33 Радевич, 0:4 - 40 Швед

ДЕ ТРЕЙДИНГ (Миколаївка) - Продексім (Херсон) 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 6 Королишин, 0:2 - 12 Калуков (авт), 0:3 - 31 Моспан, 1:3 - 36 Катеринін, 1:4 - 40 Микитюк