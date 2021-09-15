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Навколо спорту

Сафіуллін прокоментував спільні фото Магучіх з Ласіцкене

Сьогодні 20:39 377 0
Функціонер - про скандал за участі легкоатлетки
Сафіуллін прокоментував спільні фото Магучіх з Ласіцкене
#Сафіуллін, #Магучіх

Джерело - obozrevatel.com.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх отримувала пропозиції від США та Польщі щодо зміни громадянства.

Про це заявив керівник федерації легкої атлетики України Равіль Сафіуллін.

"Яка думка щодо скандалу з Магучіх через її фотографії та обійми з росіянкою Ласіцкене? Ярослава займається своєю улюбленою справою, досягла великого успіху і не радіти цьому неможливо. Результати в цьому році в неї просто блискучі. І, до речі, за свої досягнення її вшановано двома нагородами від європейської федерації. А хтось із тих, що говорять на її адресу неприємне, можуть цим похвалитися? А те, що сталося... Ну, так заведено в спорті після змагань фотографуватися разом, ставати на один щабель п'єдесталу під час церемонії нагородження - так вони віддають данину чесній спортивній боротьбі.

Тим більше Росія була покарана і не була представлена на Олімпійських іграх, не було там прапора РФ. Звинувачувати Ярославу у відсутності патріотизму? Мені її тренерка Тетяна Володимирівна розповідала, що з 2017 року яких тільки пропозицій щодо зміни громадянства не надходило - і з США, і від поляків, і хто тільки не запрошував. Але вона тут, в Україні. Ось це патріотизм. Це приклад для наслідування!", - зазначив Сафіуллін.

Раніше, Сафіуллін заявляв, що не може кожен спортсмен на Олімпіаді бути зі своїм тренером.

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