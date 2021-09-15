Сафіуллін: Тренер отримує доплату 4000 гривень за роботу з Килипко

Функціонер - про оплату праці тренера-викладача

Керівник федерації легкої атлетики України Равіль Сафіуллін розібрався в оплаті роботи наставника Марини Килипко Віктор Шевцов.

Про це заявив сам функціонер.

"Прочитав в одному з видань, що тренер Килипко Шевцов отримує всього 4000 гривень. І вирішив розібратися. Виявляється, він працює - не пам'ятаю точно - або в училищі Олімпійського резерву, або в ДЮСШ на ставці. А за те, що окремо займається з Мариною, йому йде доплата в розмірі 4000 гривень. Ну це ж у корені змінює ситуацію", - зазначив Сафіуллін.

Раніше, Сафіуллін заявляв, що не може кожен спортсмен на Олімпіаді бути зі своїм тренером.