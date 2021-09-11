 Продексім героїчно врятувався у матчі з Енергією. Результати матчів Екстра-ліги | Футзал | Champion.com.ua
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Продексім героїчно врятувався у матчі з Енергією. Результати матчів Екстра-ліги

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Херсонці на останній хвилині матчу забили два голи
Продексім героїчно врятувався у матчі з Енергією. Результати матчів Екстра-ліги
#Ураган, #Продексім, #ХІТ, #Енергія

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 вересня, відбулися три матчі третього туру чемпіонату України з футзалу серед чоловічих команд Екстра-ліги.

Ураган вдома не зміг переграти ХІТ. Інший фаворит Продексім також вдома не виграв - херсонська команда на останній хвилині відіграла два голи за рахунку 1:3. Кардинал-Рівнестандарт вдома переграв ДЕ ТРЕЙДИНГ - у переможців хет-трик оформив Волянюк.

Чемпіонат України з футзалу - Екстра-ліга
3 тур, 11 вересня

Ураган - ХІТ 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Лебедь, 0:2 - 25 Кібиш, 1:2 - 27 Радевич, 2:2 - 32 Фаренюк

Кардинал-Рівнестандарт - ДЕ ТРЕЙДИНГ 4:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 2 Калуков, 1:1 - 16 Горпинич, 2:1 - 17 Волянюк, 3:1 - 38 Волянюк (пен), 4:1 - 40 Волянюк

Продексім - Енергія 3:3 (0:0)

Голи: 1:0 - 24 Клаудіньо, 1:1 - 25 Теряєв, 1:2 - 26 Когут, 1:3 - 37 Ковальчук, 2:3 - 40 Роса, 3:3 - 40 Клуадіньо

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