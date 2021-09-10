Українська стрибунка у висоту прокоментувала своє чергове фото з російською спортсменкою

Джерело - Чемпіон.

19-річна українська спортсменка Ярослава Магучіх із-за спільних фото з росіянкою Марією Ласіцкене за останній місяць я вислухала про себе багато чого цікавого.

Про це заявила сама українка.

"З завершенням сезону хочу поставити крапку ще в одному питанні. За останній місяць я вислухала про себе багато чого цікавого. Безумовно, кожен має свою точку зору, але давайте хоча б виражати її коректно. Замість того, щоб писати мені всяку гидоту, займіться собою і використайте час з користю! Шановні журналісти, коли ви почнете думати, а потім писати? Для деяких я стрибаю у довжину, для деяких фінішую, де ви взагалі бачили фінішну лінію у висоті? Тепер щодо фото: воно було зроблено на прохання стрибунки Каміли Ліцвінко, яка завершує свою кар’єру і хотіла закарбувати ці спогади! І тепер кульмінація: обіймає мене не Марія, а Нікола Макдермотт, представниця Австралії, будьте уважніше, будь ласка. Усім добра, а я пішла у відпустку", - зазначила Магучіх.

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У Цюріху Магучіх посіла друге місце, а Ласіцкене виграла золоту медаль. Спільна фотографія Магучіх і Ласіцкене на Олімпіаді-2020 у Токіо викликала гучний скандал.