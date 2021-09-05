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Збірна України посіла шосте місце у загальномедальному заліку Паралімпіади-2020

Сьогодні 08:29 1811 0
Українці здобули 98 медалей, з яких 24 золоті
Збірна України посіла шосте місце у загальномедальному заліку Паралімпіади-2020
#Паралімпіада

Джерело - Чемпіон.

На  XVI літні Паралімпійських іграх у Токіо-2020 збірна України загалом здобула 98 медалей - 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових.

У медальному заліку за кількістю золотих українці посіли 6-е місце, за загальною кількістю медалей - 5-е. Відзначимо, що за кількістю срібних медалей українці стали другими.

Україну на цих Паралімпійських іграх представляли 143 спортсмени, що змагалися у 15 видах спорту.  Це - бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, пауерліфтинг, параканое, паратріатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо, фехтування на візках. 

Україна здобула медалі в десяти видах спорту з п'ятнадцяти, в яких була представлена. У порівнянні з Ріо-2016 Україна здобула менше медалей (тоді було 117 нагород, з яких 41 золота).

Медальний залік XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020:

Відзначимо, український плавець у класі S10 Максим Крипак на Паралімпійських іграх в Токіо завоював 7 нагород. Крипак здобув 5 золотих нагород: в комплексному плаванні на 200 м, на 100 і 400 м вільним стилем, а також на стометрівках на спині і батерфляєм. Також він завоював срібло на 50 м вільним стилем і бронзу в естафеті. Це дозволило йому стати найтитулованішим спортсменом на Іграх в Токіо. Також Максим став найуспішнішим українцем за кількістю нагород на цій Паралімпіаді. Всього на рахунку українця 15 медалей Паралімпіад (10 з них - золоті).

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