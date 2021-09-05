 Останні змагання за участі укранців на Паралімпіаді не принесли медалі | Стрільба | Champion.com.ua
Збірна України вдруге зіграла внічию з Францією у кваліфікації ЧС-2022
Вчора 23:40 2988 1
Збірна України посіла шосте місце у загальномедальному заліку Паралімпіади-2020
Сьогодні 08:29 1807
Україна - Франція 1:1. Огляд матчу
Сьогодні 08:27 592
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Сьогодні 08:17 181779 4
Збірна України зберігає шанси зіграти на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 07:37 4068 1
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 5 вересня
Сьогодні 04:00 7200
Збірні Туреччини та Нідерландів здобули впевнені перемоги. Результати матчів кваліфікації ЧС-2022
Вчора 23:54 1191
Україна - Франція 1:1. Як це було
Вчора 23:40 50597 2
Андронов: Зовсім незрозуміло, чому Україну очолив Петраков
Вчора 21:10 2396 1
Ботурчук здобула третю срібну медаль на Паралімпіаді у Токіо
Вчора 13:42 852
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Без купюр. Відверте інтерв'ю Андрія Шевченка про контракт з УАФ
Без купюр. Відверте інтерв'ю Андрія Шевченка про контракт з УАФ Valeriy Ruchka
Вчора 13:29 1145 1
Наймиліше відео дня. Батько поцілунком благословив сина на гру у збірній
Наймиліше відео дня. Батько поцілунком благословив сина на гру у збірній Valeriy Ruchka
Вчора 12:51 1173
Хороша традиція. Петраков та П'ятов провели пресконференцію українською
Хороша традиція. Петраков та П'ятов провели пресконференцію українською Valeriy Ruchka
Вчора 11:50 754 1
Шевченко провів символічне вкидання перед матчем Донбасу в Лізі чемпіонів
Шевченко провів символічне вкидання перед матчем Донбасу в Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
03.09.2021 21:01 1009
У Бразилії під час матчу обвалилася трибуна стадіону
У Бразилії під час матчу обвалилася трибуна стадіону Valeriy Ruchka
03.09.2021 17:24 537
Прямі трансляції
Навколо спорту

В останній день Паралімпіади українці не здобули жодної медалі

Сьогодні 06:34 1432 0
У фіналі Щетник не вдалося завоювати медаль
В останній день Паралімпіади українці не здобули жодної медалі
#Паралімпіада

Джерело - Чемпіон.

На XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020 завершилися останні змагання, в яких українські спортсмени могли здобути медаль.

Сьогодні, 5 вересня, українці на медалі претендували лише у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів. Участь брали українці Ірина Щетник, Андрій Дорошенко та Юрій Стоєв. Подолати кваліфікацію вдалося лише Ірині Щетник. Дорошенко посів 14-е місце, Стоєв - 16-е.

У фіналі Щетник не вдалося завоювати медаль. З результатом 121,6 Ірина Щетник стала восьмою.

То ж загалом на Паралімпіаді-2020 Україна здобула 98 медалей - 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових.

Раніше, Крипак став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади в Токіо.

Коментарі ()