У фіналі Щетник не вдалося завоювати медаль

Джерело - Чемпіон.

На XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020 завершилися останні змагання, в яких українські спортсмени могли здобути медаль.

Сьогодні, 5 вересня, українці на медалі претендували лише у стрільбі з гвинтівки на 50 метрів. Участь брали українці Ірина Щетник, Андрій Дорошенко та Юрій Стоєв. Подолати кваліфікацію вдалося лише Ірині Щетник. Дорошенко посів 14-е місце, Стоєв - 16-е.

У фіналі Щетник не вдалося завоювати медаль. З результатом 121,6 Ірина Щетник стала восьмою.

То ж загалом на Паралімпіаді-2020 Україна здобула 98 медалей - 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових.

Раніше, Крипак став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади в Токіо.