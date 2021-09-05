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Паралімпіада-2020. Медальний залік

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Паралімпіада-2020. Медальний залік
#Паралімпіада, #медалі

Джерело - Чемпіон.

Відбулися XVI літні Паралімпійські ігри у Токіо-2020.

Ці змагання транслював телеканал UA:ПЕРШИЙ.

Україну на цих Паралімпійських іграх представляли 143 спортсмени, що змагаються у 15 видах спорту.  Це - бадмінтон, веслування академічне, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, пауерліфтинг, параканое, паратріатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо, фехтування на візках. 

Паралімпіада-2020 тривав 12 днів, протягом яких представники 168 країн світу змагатилися за 540 комплектів нагород у 22 видах спорту.

Медальний залік XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020:

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