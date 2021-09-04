 Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 4 вересня | Інше | Champion.com.ua
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Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 4 вересня
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Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 4 вересня

Сьогодні 00:01 2676 0
З 24 серпня по 5 вересня відбувається Паралімпіада
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 4 вересня
#Паралімпіада

Джерело - Чемпіон.

4 вересня на XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020 на старт вийдуть 9 представників України в індивідуальних видах.

Змагання в Токіо з 24 серпня по 5 вересня можна переглянути на телеканалі UA: Перший.

Стрільба

03:30 - особисті змагання, змішані, пістолет 50 м, кваліфікація, клас SH1: Денисюк Олексій

06:30 - особисті змагання, змішані, пістолет 50 м, кваліфікація, клас SH2: Плакущий Віталій, Ковальчук Василь

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Легка атлетика

03:30 - особисті змагання, жінки, метання спису, фінал, клас F54: Лебєдєва Яна

04:18 - особисті змагання, чоловіки, біг на 200 м, фінал, клас Т35: Цвєтов Ігор

13:39 - особисті змагання, жінки, біг на 200 м, фінал, клас Т12: Ботурчук Оксана

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Веслування

03:30 - особисті змагання, жінки, байдарка-одиночка, 200 м, півфінал, клас KL1: Мажула Марина

03:44 - особисті змагання, жінки, байдарка-одиночка, 200 м, півфінал, клас KL2: Лагутенко Наталія

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Тхеквондо

05:00 - особисті змагання, жінки, до 58 кг, 1/8 фіналу, клас К44: Липецька Юлія - Маммадова Айнур (Азербайджан)

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