Лавров: США будуть намагатися викрасти російських спортсменів

Сполучені Штати Америки можуть спробувати застосовувати екстериторіальні заходи до спортсменів з позитивним тестом на допінг.

Про це розповів міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров

"США будуть під приводом допінгових порушень намагатися викрасти російських спортсменів.

Так само як американці "викрадають" тих, кого вони в чомусь підозрюють, по всьому світу і просто вивозять на свою територію незаконно, подібні ж методи будуть застосовуватися і для покарання спортсменів, які здали позитивний [допінговий] тест, і яких американці вважають загрозою своїм інтересам в міжнародних змаганнях.

Нинішня ситуація на міжнародній арені в сфері спорту високих досягнень вкрай політизована. Це є частиною політики наших західних колег на стримування Росії. Використання спорту як засобу політичного тиску прямо перекреслює принципи міжнародного спортивного руху", - відзначив Лавров.