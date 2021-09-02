 Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 3 вересня | Інше | Champion.com.ua
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Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 3 вересня

Сьогодні 15:43 458 0
З 24 серпня по 5 вересня відбувається Паралімпіада
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 3 вересня
#Паралімпіада

Джерело - Чемпіон.

3 вересня на XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020 на старт вийдуть 36 представників України в індивідуальних видах.

Змагання в Токіо з 24 серпня по 5 вересня можна переглянути на телеканалі UA: Перший.

Плавання

03:04 - особисті змагання, чоловіки, комплексом 200 м, клас SM10: Крипак Максим

03:23 - особисті змагання, чоловіки, на спині 100 м, клас SM6: Комаров Олександр

03:31 - особисті змагання, жінки, на спині 100 м, клас S6: Мерешко Єлизавета, Гонтар Анна, Завалій Анастасія

03:40 - особисті змагання, чоловіки, батерфляєм 100 м, клас S8: Дубров Денис

03:50 - особисті змагання, чоловіки, батерфляєм 50 м, клас S7: Трусов Андрій, Богодайко Євгеній

03:59 - особисті змагання, чоловіки, на спині 50 м, клас S4: Виноградець Дмитро

04:07 - особисті змагання, жінки, на спині 50 м, клас S4: Свідерська Ольга, Вербова Марина, Сафонова Юлія

04:16 - особисті змагання, чоловіки, батерфляєм 100 м, клас S12: Чуфаров Данило, Яременко Ілля

04:23 - особисті змагання, жінки, вільним стилем 100 м, клас S11: Ткачук Катерина, Піддубна Марина

04:32 - особисті змагання, чоловіки, вільним стилем 200 м, клас S3: Остапченко Денис, Паламарчук Сергій, Дворський Юрій

04:48 - особисті змагання, чоловіки, батерфляєм 100 м, клас S11: Смірнов Віктор, Сербін Михайло

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Велоспорт

03:30 - особисті змагання, чоловіки, клас С4-5: Дементьєв Єгор

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Стрільба

03:30 - особисті змагання, чоловіки, гвинтівка 50 м, кваліфікація, клас SH1: Стоєв Юрій, Дорошенко Андрій

03:30 - особисті змагання, жінки, гвинтівка 50 м, кваліфікація, клас SH1: Щетник Ірина

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Легка атлетика

03:30 - особисті змагання, жінки, штовхання ядра, фінал, клас F12: Ільчина Орися

04:13 - особисті змагання, чоловіки, біг на 1500 м, фінал, клас Т20: Волуйкевич Павло

04:26 - особисті змагання, жінки, біг на 1500 м, фінал, клас Т20: Даниліна Людмила

04:55 - особисті змагання, чоловіки, метання диску, фінал, клас F37: Жабняк Микола

13:05 - особисті змагання, жінки, метання булави, фінал, клас F51: Овсій Зоя

13:50 - особисті змагання, жінки, біг на 200 м, кваліфікація, клас Т12: Ботурчук Оксана

14:12 - особисті змагання, чоловіки, біг на 200 м, кваліфікація, клас Т37: Окапінський Ярослав

14:27 - особисті змагання, жінки, біг на 100 м, кваліфікація, клас Т36: Павлик Роман, Литвиненко Олександр

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Тхеквондо

05:00 - особисті змагання, чоловіки, до 44 кг, 1/8 фіналу: Швець Антон - Саморано Хуан (Аргентина)

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Бадмінтон

05:00 - особисті змагання, чоловіки, група А: Олександр Чирков - Саркар Манодж (Індія)

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