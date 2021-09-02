 Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 2 вересня | Інше | Champion.com.ua
Помазан впевнено виграла Паралімпіаду
Сьогодні 05:29 441
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 2 вересня
Сьогодні 07:05 3520
Паралімпіада-2020. Медальний залік
Сьогодні 06:46 121919 3
Загребельний завоював золоту медаль на Паралімпіаді
Сьогодні 05:18 395
Відео дня. Роналду переписав історію та встановив світовий рекорд
Сьогодні 00:21 986
Казахстан - Україна 2:2. Огляд матчу
Вчора 20:56 1415
Світоліна вийшла у третє коло US Open
Вчора 20:45 1887
Харатін став гравцем Легії
Вчора 20:29 639
Визначився найкращий гравець збірної України у матчі проти Казахстану
Вчора 20:13 2277
Петраков: На юнацькому рівні таких помилок не допускають
Вчора 19:55 4331 2
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Відео дня. Роналду переписав історію та встановив світовий рекорд
Відео дня. Роналду переписав історію та встановив світовий рекорд Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:21 980
Збірна Казахстану зрівнює рахунок у матчі проти України
Збірна Казахстану зрівнює рахунок у матчі проти України Valeriy Ruchka
Вчора 18:43 875
Яремчук на 2-й хвилині забив шедевральний гол у ворота Казахстану
Яремчук на 2-й хвилині забив шедевральний гол у ворота Казахстану Valeriy Ruchka
Вчора 17:21 3159 1
Наймиліше фото дня. Влада Зінченко привітала дочку з першим місяцем життя
Наймиліше фото дня. Влада Зінченко привітала дочку з першим місяцем життя Valeriy Ruchka
Вчора 14:50 2305
Польська боксерка на дуель поглядів принесла фалоімітатор
Польська боксерка на дуель поглядів принесла фалоімітатор Valeriy Ruchka
Вчора 14:43 1823
Перемога чи зрада? Український призер Паралімпіади просив російського громадянства
Перемога чи зрада? Український призер Паралімпіади просив російського громадянства Valeriy Ruchka
31.08.2021 15:23 57672 4
Відео дня. Легендарний Буффон своїми сейвами вирвав перемогу для команди
Відео дня. Легендарний Буффон своїми сейвами вирвав перемогу для команди Андрій Дунець
31.08.2021 11:34 2506
Про провали Шахтаря, Зорі, Колоса та Львова - ТаТоТаке
Про провали Шахтаря, Зорі, Колоса та Львова - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
31.08.2021 11:05 622
Оболонь опублікувала відео зі спірними моментами на користь Металіста
Оболонь опублікувала відео зі спірними моментами на користь Металіста Valeriy Ruchka
31.08.2021 10:57 1521 1
Роналду та Ювентус: оксамитовий провал
Роналду та Ювентус: оксамитовий провал Андрій Дунець
31.08.2021 01:36 7223
Трансфер Роми допоміг знайти зниклу дівчину
Трансфер Роми допоміг знайти зниклу дівчину Valeriy Ruchka
30.08.2021 19:55 1372
Невдаха дня. Гравець забив вирішальний гол у власні ворота на останніх секундах матчу
Невдаха дня. Гравець забив вирішальний гол у власні ворота на останніх секундах матчу Андрій Дунець
30.08.2021 18:49 2387
Резонансне ДТП за участі Лучі: українські ЗМІ масово видаляють згадку про нардепа
Резонансне ДТП за участі Лучі: українські ЗМІ масово видаляють згадку про нардепа Андрій Твердохліб
30.08.2021 18:06 4465
Український спортсмен відмовився фотографуватися з представниками Росії на Паралімпіаді
Український спортсмен відмовився фотографуватися з представниками Росії на Паралімпіаді Valeriy Ruchka
30.08.2021 17:49 3139 5
Пост Манчестер Юнайтед про повернення Роналду в Instagram зібрав 13 мільйонів лайків
Пост Манчестер Юнайтед про повернення Роналду в Instagram зібрав 13 мільйонів лайків Valeriy Ruchka
30.08.2021 17:01 953
Прямі трансляції
Навколо спорту

Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 2 вересня

Сьогодні 07:05 3520 0
З 24 серпня по 5 вересня відбувається Паралімпіада
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 2 вересня
#Паралімпіада

Джерело - Чемпіон.

2 вересня на XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020 на старт вийдуть 24 представники України в індивідуальних видах.

Змагання в Токіо з 24 серпня по 5 вересня можна переглянути на телеканалі UA: Перший.

Стрільба

02:45 - особисті змагання, змішані, пістолет 25 м, кваліфікація, клас SH1: Денисюк Олексій, Ляху Ірина

--------------------------------------

Плавання

03:24 - особисті змагання, жінки, 400 м вільним стилем, клас S6: Мерешко Єлизавета

03:53 - особисті змагання, чоловіки, 100 м на спині, клас S10: Крипак Максим, Попов Станіслав

04:05 - особисті змагання, чоловіки, 100 м на спині, клас S14: Крайник Василь

04:25 - особисті змагання, чоловіки, 50 м на спині, клас S2: Бондаренко Роман, Панібратець Євген

04:45 - особисті змагання, чоловіки, 50 м вільним стилем, клас S3: Дворський Юрій, Паламарчук Сергій, Остапченко Денис

05:03 - особисті змагання, жінки, 50 м вільним стилем, клас S4: Сафонова Юлія, Свідерська Ольга

11:10 - особисті змагання, жінки, 400 м вільним стилем, фінал, клас S6: Мерешко Єлизавета

11:35 - особисті змагання, чоловіки, 100 м на спині, фінал, клас S10: Крипак Максим, Попов Станіслав

12:03 - особисті змагання, чоловіки, 100 м на спині, фінал, клас S14: Крайник Василь

12:31 - особисті змагання, чоловіки, 100 м на спині, фінал, клас S1: Кол Антон

12:39 - особисті змагання, чоловіки, 50 м на спині, фінал, клас S2: Бондаренко Роман, Панібратець Євген

13:10 - особисті змагання, чоловіки, 50 м вільним стилем, фінал, клас S3: Паламарчук Сергій, Остапченко Денис

--------------------------------------

Легка атлетика

03:30 - особисті змагання, жінки, штовхання ядра, фінал, клас F35: Помазан Марія

03:35 - особисті змагання, чоловіки, стрибки у довжину, фінал, клас Т37: Загребельний Владислав

04:37 - особисті змагання, жінки, біг на 100 м, фінал, клас Т37: Кобзар Наталія

05:14 - особисті змагання, жінки, 100 м, півфінал, клас Т12: Ботурчук Оксана

13:20 - особисті змагання, жінки, 100 м, фінал, клас Т12: Ботурчук Оксана

15:21 - особисті змагання, жінки, 400 м, клас Т13: Аджаметова Лейля

--------------------------------------

Веслування

03:55 - особисті змагання, чоловіки, байдарка-одиночка, 200 м, клас KL2: Синюк Микола

04:00 - особисті змагання, чоловіки, байдарка-одиночка, 200 м, клас KL3: Ємелянов Сергій

04:50 - особисті змагання, жінки, байдарка-одиночка, 200 м, клас KL1: Мажула Марина

05:05 - особисті змагання, жінки, байдарка-одиночка, 200 м, клас KL2: Лахутенко Наталія

--------------------------------------

Тхеквондо

07:00 - особисті змагання, жінки, до 44 кг, 1/4 фіналу: Марчук Вікторія

--------------------------------------

Стрільба з лука

07:30 - особисті змагання, жінки, 1/16 фіналу: Дзоба-Балян Роксолана - Аль-Саєді Заман (Ірак)

--------------------------------------

Бадмінтон

10:40 - особисті змагання, чоловіки, група А: Олександр Чирков - Бхагат Прамод (Індія)

--------------------------------------

Настільний теніс

11:00 - командні змагання, чоловіки, фінал, клас 8: Україна - Китай

Коментарі ()