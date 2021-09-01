 Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 2 вересня | Інше | Champion.com.ua
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Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 2 вересня

Сьогодні 16:02 482 0
З 24 серпня по 5 вересня відбувається Паралімпіада
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 2 вересня
#Паралімпіада

Джерело - Чемпіон.

2 вересня на XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020 на старт вийдуть 24 представники України в індивідуальних видах.

Змагання в Токіо з 24 серпня по 5 вересня можна переглянути на телеканалі UA: Перший.

Стрільба

02:45 - особисті змагання, змішані, пістолет 25 м, кваліфікація, клас SH1: Денисюк Олексій, Ляху Ірина

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Плавання

03:24 - особисті змагання, жінки, 400 м вільним стилем, клас S6: Мерешко Єлизавета

03:53 - особисті змагання, чоловіки, 100 м на спині, клас S10: Крипак Максим, Попов Станіслав

04:05 - особисті змагання, чоловіки, 100 м на спині, клас S14: Крайник Василь

04:25 - особисті змагання, чоловіки, 50 м на спині, клас S2: Бондаренко Роман, Панібратець Євген

04:45 - особисті змагання, чоловіки, 50 м вільним стилем, клас S3: Дворський Юрій, Паламарчук Сергій, Остапченко Денис

05:03 - особисті змагання, жінки, 50 м вільним стилем, клас S4: Сафонова Юлія, Свідерська Ольга

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Легка атлетика

03:30 - особисті змагання, жінки, штовхання ядра, фінал, клас F35: Помазан Марія

03:35 - особисті змагання, чоловіки, стрибки у довжину, фінал, клас Т37: Загребельний Владислав

05:14 - особисті змагання, жінки, 100 м, півфінал, клас Т12: Ботурчук Оксана

15:21 - особисті змагання, жінки, 400 м, клас Т13: Аджаметова Лейля

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Веслування

03:55 - особисті змагання, чоловіки, байдарка-одиночка, 200 м, клас KL2: Синюк Микола

04:00 - особисті змагання, чоловіки, байдарка-одиночка, 200 м, клас KL3: Ємелянов Сергій

04:50 - особисті змагання, жінки, байдарка-одиночка, 200 м, клас KL1: Мажула Марина

05:05 - особисті змагання, жінки, байдарка-одиночка, 200 м, клас KL2: Лахутенко Наталія

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Тхеквондо

07:00 - особисті змагання, жінки, до 44 кг, 1/4 фіналу: Марчук Вікторія

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Стрільба з лука

07:30 - особисті змагання, жінки, 1/16 фіналу: Дзоба-Балян Роксолана - Аль-Саєді Заман (Ірак)

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Бадмінтон

10:40 - особисті змагання, чоловіки, група А: Олександр Чирков - Бхагат Прамод (Індія)

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Настільний теніс

11:00 - командні змагання, чоловіки, фінал, клас 8: Україна - Китай

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