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Навколо спорту

Три країни подали зворотній протест на здобуття золотої медалі українцем

Сьогодні 19:42 1528 0
Вони це зробили через анулювання золота у малазійського атлета
Три країни подали зворотній протест на здобуття золотої медалі українцем
#Коваль, #Яровий

Джерело - suspilne.media.

Представники Малайзії незадоволені зміною результатів та медалістів у змаганнях зі штовхання ядра у класі F20.

Про це повідомляє Суспільне.

У першій спробі малазієць Мухаммад Зіяд Солкефлі встановив новий світовий рекорд (17.31 м), який покращив українець Коваль на 3 сантиметри (17.34 м), а тоді малазієць Зіяд вдруге за вечір оновив світовий рекорд - 17.94 м. З цим показником Зіяд Солкефлі став паралімпійським чемпіоном.

Однак після кінцівки його результат анулювали, біля імені малазійця з'явився напис DNS (Не стартував), а "золото" та світовий рекорд дісталося українцеві.

За інформацією малазійських ЗМІ, українська сторона подала протест, оскільки Зіяд Солкефлі невчасно з'явився у кімнату виклику - ще перед стартом змагань. За це порушення правил його результат анулювали.

У відповідь на ці дії малазійські прихильники паралімпійського чемпіона "атакували" сторінки Міжнародного Паралімпійського комітету, НКСІУ, а також навіть футболіста Максима Коваля.

Малазійська команда, а також Австралія та Еквадор (результати їх спортсменів теж анулювали) подали зворотний протест, його будуть розглядати уже вранці за токійським часом (1 вересня). Про це повідомив міністр молоді та спорту Малайзії.

Та коли стало відомо про анулювання його результату, малазійські шанувальники спортсмена почали активно звинувачувати Україну та МПК в несправедливому рішенні.

У трендах малазійського сегмента Twitter на першому місці Україна, на другому - Зіяд, а на четвертому - Максим Коваль. З моменту протесту, малазійці написали понад 118 тисяч твітів зі згадкою Україна і більше 267 тисяч - Зіяд.

До критики цього рішення приєдналися також Міністр охорони здоров'я Малайзії: Ганебне рішення... Вкрадене золото та світовий рекорд.

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