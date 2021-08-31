 Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 1 вересня | Інше | Champion.com.ua
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Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 1 вересня

Сьогодні 14:20 329 0
З 24 серпня по 5 вересня відбувається Паралімпіада
Паралімпіада-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 1 вересня
#Паралімпіада

Джерело - Чемпіон.

1 вересня на XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020 на старт вийдуть 18 представників України в індивідуальних видах.

Змагання в Токіо з 24 серпня по 5 вересня можна переглянути на телеканалі UA: Перший.

Плавання

03:15 - особисті змагання, чоловіки, 100 м вільним стилем, клас S6: Комаров Олександр

03:25 - особисті змагання, чоловіки, 400 м вільним стилем, клас S10: Крипак Максим

03:32 - особисті змагання, чоловіки, 100 м брасом, клас SВ11: Смірнов Віктор, Артюхов Олександр

03:41 - особисті змагання, жінки, 100 м брасом, клас SВ11: Бережна Яна

04:34 - особисті змагання, чоловіки, 50 м вільним стилем, клас S5: Семененко Ярослав

04:38 - особисті змагання, жінки, 50 м вільним стилем, клас S8: Денисенко Катерина

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Стрільба

03:30 - особисті змагання, змішані, пневматична гвинтівка 10 м, кваліфікація, клас SH1: Дорошенко Андрій, Стоєв Юрій, Щетник Ірина

05:30 - особисті змагання, змішані, пневматична гвинтівка 10 м, кваліфікація, клас SH2: Ковальчук Василь, Плакущий Віталій

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Легка атлетика

03:39 - особисті змагання, чоловіки, стрибки у довжину, фінал, клас Т38: Сеник Микита

04:40 - особисті змагання, чоловіки, біг на 400 м, фінал, клас Т37: Окапінський Ярослав

13:00 - особисті змагання, жінки, штовхання ядра, фінал, клас F32: Москаленко Анастасія

13:37 - особисті змагання, жінки, біг на 100 м, клас Т12: Ботурчук Оксана

15:46 - особисті змагання, жінки, біг на 100 м, клас Т37: Кобзар Наталія, Терех Аліна

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Настільний теніс

06:00 - командні змагання, чоловіки, півфінал, клас 8: Україна - Франція

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