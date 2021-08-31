Білодід: У дзюдо нереально стати мільйонером

Джерело - nv.ua.
Дзюдоїсти основний дохід отримують від рекламних контрактів.
Про це розповіла бронзова призерка Олімпіади в Токіо Дар’я Білодід.
"Який річний дохід? Чи можливо за сезон дзюдо стати доларовим мільйонером? Я поки що через контракт не можу озвучувати дохід. Щодо другого — у дзюдо нереально. Можливо, в тенісі, футболі, професійному боксі чи гольфі.
Основний дохід дзюдоїст отримує від рекламних контрактів. Але якщо ти часто виступаєш на міжнародних змаганнях із непоганими призовими, то можеш непогано заробити. Це не мільйони, звісно, але все одно гроші. У мене максимум п'ять змагань на рік, це небагато. Тому основний дохід від контрактів", - відзначила Білодід.
Нагадаємо, Білодід стала першою українкою, яка виграла медаль Олімпійських ігор у Токіо.