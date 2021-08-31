Білодід: У дзюдо нереально стати мільйонером

Дзюдоїсти основний дохід отримують від рекламних контрактів.

Про це розповіла бронзова призерка Олімпіади в Токіо Дар’я Білодід.

"Який річний дохід? Чи можливо за сезон дзюдо стати доларовим мільйонером? Я поки що через контракт не можу озвучувати дохід. Щодо другого — у дзюдо нереально. Можливо, в тенісі, футболі, професійному боксі чи гольфі.

Основний дохід дзюдоїст отримує від рек­ламних контрактів. Але якщо ти часто виступаєш на міжнародних змаганнях із непоганими призовими, то можеш непогано заробити. Це не мільйони, звісно, але все одно гроші. У мене максимум п'ять змагань на рік, це небагато. Тому основний дохід від контрактів", - відзначила Білодід.