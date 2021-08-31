 Цвєтов пояснив відмову фотографуватися з росіянами | Легка атлетика | Champion.com.ua
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Український паралімпієць пояснив відмову від спільного фото з росіянами

Сьогодні 11:45 83 0
Український паралімпієць прокоментував відмову від спільного фото з росіянами
Український паралімпієць пояснив відмову від спільного фото з росіянами
#Цвєтов

Джерело - Чемпіон.

Український легкоатлет Ігор Цвєтов відмовився фотографуватися з росіянами на церемонії нагородження призерів Ігор в Токіо (Японія) через повагу до України.

Про це розповів сам спортсмен.

Актуально: У ПКР відреагували на відмову українського легкоатлета фотографуватися з росіянами

"Хтось вбачає в цьому неповагу до конкурентів. А хтось вбачає повагу до України. Кожному своє. З Україною в серці", - написав Цвєтов.

Раніше Цвєтов завоював срібну медаль в забігу в класі T35 на 100 метрів. Першим зі світовим рекордом став росіянин Дмитро Сафронов. Третє місце зайняв ще один представник Росії Артем Калашян.

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